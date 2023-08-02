GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngilizler yıldız ismin peşini bırakmıyor! Yapılan teklif...

Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar birçok isim için yüksek teklifler almaya devam ediyor. İngiliz ekibi, yıldız isim için dikkat çeken bir teklif aldı. İşte kurmayların cevabı... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 06:40