Son dakika transfer haberi: Galatasaray uzun süredir gündemde olan Kerem Demirbay ile anlaşmaya vardı. Galatasaray şu ana kadar kadrosunu Mauro Icardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha'yla güçlendiren sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini almıştı.

Galatasaray şu ana kadar kadrosunu Mauro Icardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha'yla güçlendiren sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini almıştı.



Sarı-kırmızılılar şimdi ise Okan Buruk'un ısrarla istediği isim olan Kerem Demirbay için Leverkusen ile anlaşmaya vardı.



Kerem Demirbay'ın kariyeri: Hangi takımlarda oynadı?

Futbol kariyerine Schalke'nin altyapısında başlayan Kerem Demirbay, sonrasında Borussia Dortmund ve Wattenscheid altyapılarında forma giydi.

2013/14 sezonunda Hamburg'a transfer olan Kerem Demirbay, Kaiserslautern ve Hamburg'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2016/17'de Hoffenheim'a transfer oldu.

30 yaşındaki futbolcu, 2019/20 sezonu öncesinde Bayer Leverkusen'e imza attı.

Kariyeri boyunca 394 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 66 gol ve 77 asist kaydetti.