Galatasaray şu ana kadar kadrosunu Mauro Icardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha'yla güçlendiren sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini almıştı.
Sarı-kırmızılılar şimdi ise Okan Buruk'un ısrarla istediği isim olan Kerem Demirbay için Leverkusen ile anlaşmaya vardı.
Kerem Demirbay'ın kariyeri: Hangi takımlarda oynadı?
Futbol kariyerine Schalke'nin altyapısında başlayan Kerem Demirbay, sonrasında Borussia Dortmund ve Wattenscheid altyapılarında forma giydi.
2013/14 sezonunda Hamburg'a transfer olan Kerem Demirbay, Kaiserslautern ve Hamburg'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2016/17'de Hoffenheim'a transfer oldu.
30 yaşındaki futbolcu, 2019/20 sezonu öncesinde Bayer Leverkusen'e imza attı.
Kariyeri boyunca 394 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 66 gol ve 77 asist kaydetti.