2005 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Ramos, burada uzun yıllar boyunca kaptanlık yapmış ve kulübün başarılarına önemli katkılarda bulunmuştur. Real Madrid ile birçok yerel ve uluslararası şampiyonluk yaşamış ve takımın savunma hattının temel taşlarından biri olmuştur.

Sergio Ramos, ayrıca İspanya Milli Futbol Takımı'nda da büyük başarılara imza atmıştır. 2008 ve 2012 yıllarında UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile şampiyonluk yaşamıştır.