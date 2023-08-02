Yaz transfer döneminde kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray durmak bilmiyor.
Icardi'den Ramos'a transfer telefonu! İkna etmeye çalıştı
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yaptığı transferlerle sarı kırmızılı taraftarları mest eden Galatasaray yönetimi hız kesmiyor... En son 1 Ağustos Salı gecesi Kerem Demirbay'ı KAP'a bildiren Galatasaray kısa süre önce dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos'u gündemine almıştı. PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos'un transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ramos'un transferi konusunda duruma müdahale etti. İşte Sergio Ramos'un Cimbom'a transferi ile ilgili yaşanan son gelişmeler...(GS haberleri)
Yerli statüsü için de hamlelerde bulunan Cimbom, Günay Güvenç'in ardından Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı.
Ancak, sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk'un da talepleri doğrultusunda yabancı transferi konusunda da çalışmalarını bir yandan sürdürmeyi ihmal etmiyor.