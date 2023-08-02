Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, resmen Galatasaray'a döndü. Başarılı isim, ailesiyle birlikte RAMS Park'ta organize edilen imza töreninde taraftarlarla buluştu.
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Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 02.08.2023- 11:15
Icardi, menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte imza töreninde, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
Öte yandan Icardi ve ailesinin, İstanbul'da ikamet edeceği ev de belli oldu.