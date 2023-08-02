Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fred transferi sonuca ulaşıyor! İşte son durum...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk için kollarını sıvayan Galatasaray flaş transferler yaptı. Wilfried Zaha, Mauro Icardi gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom'un yeni hedefi Fred oldu. Yıldız futbolcu için görüşmeleri hızlandıran sarı-kırmızılı ekip sonuca varmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanşı için Zalgiris ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekibin bir üst tura çıkması için evinde kazanması yetiyor.