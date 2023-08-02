GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fred transferi sonuca ulaşıyor! İşte son durum...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk için kollarını sıvayan Galatasaray flaş transferler yaptı. Wilfried Zaha, Mauro Icardi gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom'un yeni hedefi Fred oldu. Yıldız futbolcu için görüşmeleri hızlandıran sarı-kırmızılı ekip sonuca varmak üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 11:04