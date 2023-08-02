Galatasaray transferde vites yükseltti! Londra devine yeni teklif

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Kerem Demirbay transferinin ardından bir futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, İngiliz devinin yıldzı oyuncusu için devrede. Kurmaylar, Ada ekibine yeni teklifini iletti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)