Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Galatasaray transferde vites yükseltti! Londra devine yeni teklif
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Kerem Demirbay transferinin ardından bir futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, İngiliz devinin yıldzı oyuncusu için devrede. Kurmaylar, Ada ekibine yeni teklifini iletti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef Avrupa'da başarı.
Bu yönden Cimbom, kadrosuna önemli isimlerle kattı.