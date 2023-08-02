Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da orta sahaya yapılacak olan yıldız transferi merakla beklenirken her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Erden Timur Matteo Guendouzi'yi istiyor!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına durmadan devam eden Galatasaray, patlattığı bombalara bir diğerini daha eklemeyi planlıyor. Erden Timur'un radarına giren futbolcu takımında ayrılıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sergio Oliviera'nın sezon sonu düşen performansı sonrası yıldız isme kulübe yolu gözükürken, sarı kırmızılılar Torreira ile birlikte orta sahada adeta rakiple çarpışacak yeni bir ismin peşine düştü.
A Haber'de yer alan habere göre geçtiğimiz yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda gösterdiği performans ve sarı kırmızılı tribünlerle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Marsilya'nın orta sahası Matteo Guendouzi, Erden Timur'un radarında.