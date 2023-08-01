2021/22 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Alexandru Cicaldau istenilen performansı gösterememişti.
Gün geçtikte gözden düşen 26 yaşındaki futbolcu kiralık olarak Konyaspor'a transfer oldu.
Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle;
HOŞ GELDİN ALEXANDRU CICALDAU!
Kulübümüz, Rumen milli futbolcu Alexandru Cicâldău'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşmaya varmıştır. Orta saha mevkinde görev yapan Cicâldău'ya Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz.
HOŞ GELDİN ALEXANDRU CICALDAU! 🤝— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) August 1, 2023
Kulübümüz, Rumen milli futbolcu Alexandru Cicâldău'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşmaya varmıştır. Orta saha mevkinde görev yapan Cicâldău'ya Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz. pic.twitter.com/Qhzm68pfoU