Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Şampiyonluk ateşi yakıldı! Galatasaray dünya yıldızlarının peşinde
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray büyük bombalar patlatmak üzere. Cimbom tekrardan şampiyonluk ateşini yakıyor. Devler Ligi için üst düzey kadro kurmaya çalışan sarı-kırmızılı ekip 3 bomba transferi gerçekleştirmek üzere. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan Cimbom durmak bilmiyor.
Şampiyonluk ateşini yakan sarı-kırmızılılar hedefleri için birçok radikal karar almaya devam ediyor.