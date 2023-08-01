"WILFRIED ZAHA ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU"

Zaha çok yönlü bir oyuncu. Takımımızda çok yönlü oyuncu çok var. Dizilişi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Rolleri paylaştıracağız. Kendi kafamızda tabii bazı düşünceler var. Asıl önemli olan, kadromuzda birçok kaliteli oyuncu var.