Diğer oyuncular 1 ay, bazıları 1 ayı da geçti bizimle çalışıyorlar. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Her şeye her türlü hazırız. Her futbolcunun fiziksel farklılıkları var. Bazısı daha çabuk, bazısı daha sonra hazır oluyor. Antrenman yapıp gelen var, yapmayıp gelen var.