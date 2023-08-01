TRANSFER HABERİ - Galatasaray Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı!

Galatasaray, bir transferi daha açıkladı. Cimbom, Kerem Demirbay'ın transferi için Bayer Leverkusen ile görüşmeye başladığını açıkladı. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 21:46 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023- 22:10