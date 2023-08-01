Galatasaray, bir transferi daha açıkladı. Cimbom, Kerem Demirbay'ın transferi için Bayer Leverkusen ile görüşmeye başladığını açıkladı.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:
Profesyonel Futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/Iu781bCREf— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 1, 2023