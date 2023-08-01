Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna dünyaca bir isim daha katmaya hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ - Yok artık Galatasaray! Savunmada taraftarı coşturacak isim
Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Son olarak sarı-kırmızılı ekip bites yükseltti ve savunmaya dünya yıldızını monte etmek için harekata başladı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı kulübün hedefindeki yıldız, PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos'tan başkası değil.
Yıldız ismin bonservisi elinde bulunuyor.