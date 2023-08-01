Galatasaray Kulübü, Tottenham'da gözden çıkarılan Tanguy Ndombele için girişimlerini hızlandırdı.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız isimde ısrarcı! İngilizlerin yanıtı bekleniyor
Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, orta sahaya üst seviye bir yıldızı takviye etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-kırmızılı ekip futbolcunun kulübüne yaptığı teklifi güncelledi. Cimbom, İngiliz devinin yanıtını beklemeye geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, daha önce 4 yılda ödenmek kaydıyla 8 milyon euro'luk teklifte bulunmuş ancak bu teklif hem düşük hem de ödeme vadesi geniş bulunması nedeniyle İngiliz kulübü tarafından reddedilmişti.
Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, Fransız orta saha için Tottenham'a yaptığı teklifini revize etti.