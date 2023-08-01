Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, daha önce 4 yılda ödenmek kaydıyla 8 milyon euro'luk teklifte bulunmuş ancak bu teklif hem düşük hem de ödeme vadesi geniş bulunması nedeniyle İngiliz kulübü tarafından reddedilmişti.