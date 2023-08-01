Galatasaray'da iki aylık uzun bekleyişin ardından vuslat gerçekleşmiş, geçen sezonki şampiyonluğun mimarı Mauro İcardi ile taraftarlar yeniden buluşmuştu.
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin sözleşmesinde dikkat çeken detay! G.Saray gelsin diye her şeyi yapmış...
Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan Mauro Icardi sözleşmeye imzayı attı. Yıldız oyuncu yıllık 10 milyon euro kazanacak. Ancak yapılan bu sözleşmede dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Arjantinli golcünün maaş sponsorlarından birinin de Dursun Özbek olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Pazar günü RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde 'Aşkın olayım' şarkısı eşliğinde bir kez daha sarı-kırmızılı futbolseverlerin karşısına çıkan Arjantinli yıldız için başkan Dursun Özbek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Kıymetli oyuncumuz İcardi, yıllık yaklaşık 40 milyon Euro'luk teklifi reddetti.