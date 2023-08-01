GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin sözleşmesinde dikkat çeken detay! G.Saray gelsin diye her şeyi yapmış...

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin sözleşmesinde dikkat çeken detay! G.Saray gelsin diye her şeyi yapmış...

Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan Mauro Icardi sözleşmeye imzayı attı. Yıldız oyuncu yıllık 10 milyon euro kazanacak. Ancak yapılan bu sözleşmede dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Arjantinli golcünün maaş sponsorlarından birinin de Dursun Özbek olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 06:40