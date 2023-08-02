G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı!
Cimbom'dan Londra devine yeni teklif
2 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
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G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! 19:35
Cimbom'dan Londra devine yeni teklif Cimbom'dan Londra devine yeni teklif 19:13
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Beşiktaş'ta transfer bombası! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'ta transfer bombası! Görüşmeler başladı... 14:12
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