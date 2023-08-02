Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha! Wlifried Zaha'dan sonra...

Yeni sezon öncesi önemli takviyeler yapan Galatasaray, transferde dikkat çeken kulüplerden oldu. Kadrosuna birçok yıldız ismi çeken sarı-kırmızılı ekip son olarak Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ı takviye etti. Ancak Cimbom transferde durmak istemiyor. Kurmaylar, daha önce Wilfried Zaha'da da olduğu gibi ezeli rakibi Fenerbahçe ile transfer yarışına girdi. Galatasaray, yıldız isim için kulübü ile temasa geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 19:35