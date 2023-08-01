Galatasaray geçtiğimiz günlerde inanılmaz bir imza töreni düzenledi.
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Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.08.2023- 12:21
Galatasaray geçtiğimiz günlerde inanılmaz bir imza töreni düzenledi.
Yaklaşık 35 bin tarafarın katıldığı törende oldukça renkli görüntüler vardı.
Sarı-kırmızılılarda özellikle Icardi'nin sahaya çıktığı anlarda taraftarın coşkusu görülmeye değerdi.