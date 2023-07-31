TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldıza doymuyor! Cimbom'un yeni gözdesi Sergio Ramos

Son şampiyon Galatasaray, transferde hız kaybetmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi gibi yıldız isimlerin yanına yenisini dahil etmek istiyor. Fransız basınının iddiasına göre Cimbom'un yeni gözdesi Sergio Ramos. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2023- 06:40