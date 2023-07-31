Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos'un G.Saray ile görüştüğü Fransız medyası tarafından duyuruldu.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldıza doymuyor! Cimbom'un yeni gözdesi Sergio Ramos
Son şampiyon Galatasaray, transferde hız kaybetmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi gibi yıldız isimlerin yanına yenisini dahil etmek istiyor. Fransız basınının iddiasına göre Cimbom'un yeni gözdesi Sergio Ramos. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 31.07.2023- 06:40
37 yaşındaki deneyimli stoperin Şampiyonlar Ligi ihtimali nedeniyle G.Saray'a sıcak baktığı ifade edildi.
Sabah'ın Fransız basınından derlediği habere göre görüşmelerin hızlandığı belirtildi.