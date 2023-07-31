Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılar ile SOCAR Türkiye arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANINA VE CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Anlaşmamız Türk sporuna hayırlı olsun.

Spor konusundaki deneyimlerimizi Azerbaycan ile paylaşmamız lazım. Bu yakınlaşma takdir edilmesi gereken bir husus. Başarılı olduğumuz konularda bir iş birliği olarak bunu algılıyorum. Tek millet olmanın gerekliliklerinden birisi bu. Karabağ, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemlidir. Galatasaray da buradaki duruşunu göstermek için Karabağ'ı kardeş kulüp olarak seçmiştir.

Bakü'de 65 bin kişilik stadyum dolduruldu. Azerbaycan'da Galatasaray sevgisi inanılmaz...

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaraylı olan herkes katkı vermek istiyor. Galatasaraylı olmasa da Galatasaray'ın başarısında katkı sahibi olmak isteyen herkes bize destek olmak istiyor. Bu, Galatasaray'ın nasıl bir marka olduğunun en büyük göstergesi. Galatasaray'ın büyüklüğü işte buradadır. Biz de sponsorlarımızın bu iltifatına cevap vermek üzere sahalarda başarılı olmayı seçtik. Taraftarlarımızın gösterdiği destek çok önemli. Dün de bu desteği ziyadesiyle hissettik. Kazanacağımız Avrupa kupalarının kutlamalarını da burada aynı şekilde yapmayı planlıyoruz.

Dün stadyumda hem duygulandım hem de gururlandım. Galatasaray'a yakışır hizmet etme şeklimiz, en büyük irademizdir. Geçmişten edindiğimiz tecrübelerin analizini çok iyi yaptık. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı en yükseğe çıkarmak için hareket ediyoruz."

ALİ SAMİ YEN'İN YOLUNDAN GİDİYORUZ

Kerem Aktürkoğlu: Kulübümüzün kurucusu Ali Smi Yen'in hedefleri doğrultusunda Avrupa'da başarılar kaznamak ve Türk olmayan takımları yenmek içİn çıktığımız bu yolda bize destek olan SOCAR'a teşekkür ederiz. İnşallah Galatasaray için başarılı bir Avrupa sezonu olur. Umarım ülkemizi gururlandıracağımız bir sezon yaşarız. Her iki taraf için de hayırlı olsun.

Yunus Akgün, "SOCAR'a desteği için teşekkür ediyoruz. İki taraf için de hayırlısı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira ise "Burada SOCAR'ın sponsorluğu değerli. Avrupa'da destekçimiz olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.