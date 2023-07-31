Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Erden Timur'un rotası bir kez daha İngiltere! Zalgiris maçı sonrası...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, transferde vites yükseltiyor. Sarı-kırmızılı ekipten yönetici Erden Timur, Zalgiris maçı sonrası rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki Kovovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ve Manchester United'ın yıldız orta sahası Fred'i transfer etmekte kararlı.
Takvim'ye yer alan habere göre Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un bu hafta oynanacak Zalgiris maçı sonrası yeniden İngiltere'ye hareket etmesi planlanıyor.