Galatasaray transferde rotayı değiştirdi! Fred derken...

Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Galatasaray, Manchester United'tan Fred'i transfer etmek için yoğun çaba gösterdi. Ancak İngiliz devi ile pazarlıkları istediği gibi yürütemeyen sarı-kırmızılı ekip rotasını Almanya'ya çevirdi. İşte Cimbom'un yeni orta saha adayı. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 06:40