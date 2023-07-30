Transfer bombalarını arka arkaya patlatan Galatasaray'da gözler orta saha takviyesine çevrildi.
Galatasaray transferde rotayı değiştirdi! Fred derken...
Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Galatasaray, Manchester United'tan Fred'i transfer etmek için yoğun çaba gösterdi. Ancak İngiliz devi ile pazarlıkları istediği gibi yürütemeyen sarı-kırmızılı ekip rotasını Almanya'ya çevirdi. İşte Cimbom'un yeni orta saha adayı. | Galatasaray haberleri
Transfer bombalarını arka arkaya patlatan Galatasaray'da gözler orta saha takviyesine çevrildi.
Orta sahanın merkezini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fred için bastırıyordu.
Ancak Manchester United'la yapılan görüşmelerde İngilizler istenen maliyetlere inmedi.