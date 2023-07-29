Galatasaray her geçen gün kadrosunu daha da güçlendiriyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan büyük atak! 3 yıldız birden
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonlar Ligi'nde iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray girişimlere başladı. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cimbom vitesi yükseltti. Galatasaray 3 yıldıza yakın takipte. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Transferde adını birçok kez duyuran sarı-kırmızılı ekip durmak bilmiyor.
Cimbom yeni sezon öncesinde kadrosuna büyük isimleri kattı.