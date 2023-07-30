Son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon için öncelikli hedefler arasında Şampiyonlar Ligi'ne katılmak yer alıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tottenham ve Arsenal istiyordu! Sacha Boey'e flaş talip
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını son hızıyla sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un yıldızına önce Tottenham sonra Arsenal talip olmuştu. Yıldız futbolcuya şimdide İngiltere'den bir teklif daha geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon için öncelikli hedefler arasında Şampiyonlar Ligi'ne katılmak yer alıyor.
Cimbom, bu doğrultuda ses getiren transferlere imza attı.
Sarı-kırmızılılar, bir yandan kadrosundaki mevcut yıldızlarını da elinde tutmaya çalışıyor.