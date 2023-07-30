Galatasaray sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Zalgiris ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur'dan yıldız yağmuru...
Son dakika spor haberleri: Yeni sezona Şampiyonlar Ligi seviyesinde güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada listesine 2 yıldızı daha aldı. İşte o isimler ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı.
Galatasaray'da rövanş hazırlıkları ise ara vermeden başladı.