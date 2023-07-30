Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur'dan yıldız yağmuru...

Son dakika spor haberleri: Yeni sezona Şampiyonlar Ligi seviyesinde güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada listesine 2 yıldızı daha aldı. İşte o isimler ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 10:52