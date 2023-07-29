G.Saray'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta önemli payı olan isimlerden Milot Rashica için Norwich City 9 milyon euro'luk bonservis isteğinde henüz indirime gitmedi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un Rashica planı! Transfer etmek için...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yıldızlarından Milot Rashica Cimbom'da kiralık forma giyiyordu. Şampiyonlukta büyük payı olan yıldız futbolcuyu bırakmak istemeyen sarı-kırmızılıların transfer planı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 29.07.2023- 13:11
Bu rakamı yüksek bulan sarı-kırmızılılar ise pusuya yattı.
Çünkü Kosovalı yıldız kariyerini Aslan'da sürdürmek istediğini belirtti.