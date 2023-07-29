Galatasaray'da Erden Timur transferde büyük oynuyor! İşte Cimbom'un Joao Felix planı

Önümüzdeki sezon Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen ve şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayarak psikolojik üstünlüğü alan Cimbom, Mauro Icardi'nin de tapusunu aldı. Başkan vekili Erden Timur, Atletico Madrid'de eski günlerine dönmek isteyen Joao Felix için mekik dokurken transfer planı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2023- 06:40