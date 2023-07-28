Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer ettiği Arjantinli yıldız Mauro Icardi, İstanbul'a iniş yaptı. Atatürk Halaalanı'nda soruları cevaplayan 30 yaşındaki santrfor, "Geri döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralanan Mauro Icardi, Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldızı İstanbul'a getirdi.

Icardi, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda 26 maça çıkarken 23 gol, 8 asistlik katkı göstermişti. Bonservis bedeli olarak yaklaşık 10 milyon Euro'ya anlaşılan yıldız isimle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

"DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

İstanbul'a iniş yapan Mauro Icardi, ilk açıklamasını yaptı. "Geri döndüğüm için çok mutluyum." diyen Arjantinli yıldız, "Dışarıda başlamış olan partinin devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi olması gerekiyor. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEDEYİM"

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Icardi, "Çok güzel bir ülkedeyim, burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle çalışıyoruz. Tekrar en büyük olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bu sezon birçok gol atacağım ve stadyumda 'Aşkım olayım' dinleyeceğiz." dedi.

MAURO ICARDI KİMDİR?

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti. Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu. 2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı. 2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi sarı-kırmızılılar tarafından alındı. Güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro...