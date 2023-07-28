Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın eli çok rahatlıyacak! Kerem Demirbay transferi tamamlandı
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Cimbom'un Süper Lig'de elini çok rahatlatacak futbolcunun İstanbul'a gelmesi an meselesi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom, Litvanya'da rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip 2 Ağustos Salı günü İstanbul'da tur için mücadele edecek.