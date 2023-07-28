Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Zalgiris maçı sonrası çifte imza! Erden Timur transferleri bitiriyor....
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda Erden Timur gaza bastı. Özellikle Şampiyonlar Ligi ön elemesinden sonra transferlerin açıklanması bekleniyor. Galatasaray'da Mauro Icardi hasreti ise son bulacak. Sarı-kırmızılılarda özellikle bu noktada iki ismin transferinin bitmesi an meselesi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılıların gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu kaydetmişti.
Galatasaray'da sahanın iyi isimlerinin başında Kerem Aktürkoğlu geldi.