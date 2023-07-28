Zaha transferi ile yetinmeye niyeti olmayan Galatasaray yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmak için hamlelere devam ediyor.
Galatasaray transferde vites yükseltti! İşte Cimbom'un dünya yıldızı için yeni teklifi
Son şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yıldız bir isim ile görüşmelerini sürdürüyor. Aslan'da yönetici Erden Timur, dünya yıldızının kadroya dahil olması için kulübüne yeni teklifini sundu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2023- 06:40
Sarı-kırmızılı yönetim iki hafta önce Fred için Manchester United'a yazılı teklif göndermişti.
Bu kez Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.