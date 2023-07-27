Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish ise Zaha için, "Wilfried Zaha en iyi ve etkili oyuncumuz olduktan sonra kulüpten ayrıldı. Kariyeri sona ermeden önce farklı bir yerde, yeni bir deneyim yaşamak ve başka bir mücadeleye girmek istedi. Sanırım bu hepimizin anlayabileceği bir şey." sözlerini sarf etti.