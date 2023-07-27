Galatasaray sezonun transferini Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak yaptı.
GALATASARAY HABERLERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "İkna edemediğimiz için üzgünüz"
Süper Lig devlerinden Galatasaray, Wilfried Zaha transferi ile adeta ses getirdi. Özellikle ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışan sarı-kırmızılılar oyuncuyu kadrosuna kattı. 9 yıl Crystal Palace forması giyen Zaha, takımının sözleşme yenileme teklifini kabul etmemişti. İngiliz ekibi ise Zaha'nın ayrılışı ile yıkıldı. Başkan Steve Parish ve teknik direktör Roy Hodgson, yıldız oyuncu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar, uzun süre ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak büyük sükse uyandırdı.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişili hücum oyuncusu, 3 yıllık kontrata imzayı attı.