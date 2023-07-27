Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur, sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye de cevap verdi.

İŞTE TİMUR'UN SÖZLERİ:

Geçen sezon başarılı bir şekilde şampiyon olduk, gelecek sezon da bu başarıları elde etmek istiyoruz. Onun için sponsorluklar çok önemli. Sponsorlukların devam etmesi gerekiyor. Türkiye'de spor tutkusu çok fazla. Gelir olarak ise gerideyiz. Sponsorluklar ile katkı sağlamamız lazım. Ekonomik sistem oluşturmamız gerekiyor.

"G.SARAY BU İŞTEN ZARAR GÖRÜYOR"

İngiltere'den kargo, artık anlaştık o yüzden, yavaş yavaş yeni kargolar gelebilir ama İngiltere'den değil, birçok haber çıkıyor. İnanın, bir şey teyit edilmeden şey yapılıyor. Galatasaray taraftarı sürekli haber almak istiyor ama öyle bir negatif paradoks ki, sürekli haber alma isteği, hepimiz ortak bir şekilde Galatasaray'a zarar veriyoruz. Büyük zarar veriyoruz. Maalesef bu döngü değişir mi, onu bilemiyorum. Ama isteğimizin neye sebebiyet verdiğini bilirsek daha şey davranabiliriz. Her şeyde teyit edilmeden ortaya konuluyor. Şunun bilinmesi lazım, Galatasaray bu işten zarar görüyor. Bu transferleri uzatıyor.

Suudilerin gelmesinden sonra rakamlar çok yükseldi. Maaş ve bonservis rakamları. Bu piyasa, piyasa için yapacak bir şey yok. O yüzden gider tarafında farklı sponsorluklar bulmaya çalışıyoruz. Yeni sponsorluklarımız da olacak.

Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlukla anlaştığı ekstra kısımlar var. Her şeyin parayla ilgili olduğu düşünülüyor.

"BAKİ'NİN AÇIKLAMASI DOĞRU BİR AÇIKLAMA DEĞİL"

Selahattin Baki'nin açıklaması doğru bir açıklama değil. Anlıyorum. Kendi taraftarlarına şey yapıyorlar. Biz Zaha transferinden sonra şöyle yaptık, böyle yaptık diye hiçbir şey demedik. Demeyi de doğru bilmiyorum. Szymanski için söylenenler doğru değil. Sebastian Szymanski hiçbir şekilde Florya'ya gelmedi. Belli bir maaşın üzerine çıkamadık, bunu da söyledik. Yazılı olarak bende var.

Kampta söylemiştim, Szymanski iyi bir oyuncu. 8-10 milyon bonservis de verilir ama belirli bir bonservisi verdiğiniz oyuncu genç yaştaysa maaş skalasının üstüne bir şey verince, o maaşla satmak çok zor. Biz o yüzden belirli bir maaş şeyinin üzerine çıkamadık. Onu söyledik. Bende yazılı bir şey, "Biz bu maaşı veremeyiz" diye. Ondan sonra da bitmiş. Oyuncu Florya'ya geldi falan o işler doğru şeyler değil.

Bir şey olduğunda 'Şampiyonlar Ligi var' deniliyor. Geçen sene yoktu Şampiyonlar Ligi. İnsanların değerlerine saygı duymak lazım, bizim en önemli turnusolumuz o. Zaha'da da belirttiğim gibi, oyuncuyla da bire bir sponsorluk konusu var ama çok büyük rakamlar konuşuluyor, hiç öyle şey değil. O kadar. Her şeyde paraya göre karar verecek düşüncesi çok yanlış.

Zaha transferinde rakip takımlardan bazı açıklamalar oldu. Zaha transferinde sponsorluklar yardımcı oldu mu? Zaniolo transferi sonrası da olmuştu, şimdi de Zaha ile ilgili başladılar sakatlık diye. Zaha'nın adale sakatlığını herkes biliyor, şu anda da iyileşme sürecinde. Bam telimize basılıyor, konuşuyoruz.

Mauro da önümüzdeki günlerde aramızda olacak ama tam belli olmadan bir şey demek yanlış olur. Sonuçta doktorların karar vereceği bir şey ama yakındır diye düşünüyorum.

Rashica'nın kadromuzda olmasını istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Doğru rakamlar olmadan yapmak mantıklı değil. Rashica da bizi istediği için bugün yarın anlaşacağız.

Günay Güvenç'in transferi için anlaştık. Bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla ilgili anlaşmayı bekliyoruz.

Uğurcan Çakır'la ilgili herhangi bir girişimimiz olmadı. Olsaydı zaten ilk olarak Trabzonspor'la görüşürdük. Şu ana kadar öyle bir şey olmadı.