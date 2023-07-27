Fenerbahçe yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde köklü değişikliklerle başladı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Nicolas Dominguez harekatı! Teklif...
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde transferde hareketlilik sürüyor. Yönetim özellikle orta saha için bir süredir Bologna'dan Nicolas Dominguez'in peşinde. Transferin detayları ise belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin teklifi ve detayları... GS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde köklü değişikliklerle başladı.
Sarı-lacivertliler transfer döneminde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı.
Kadrosuna güçlü isimleri katan Kanarya'da transferlerin devam etmesi bekleniyor.