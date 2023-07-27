TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Nicolas Dominguez harekatı! Teklif...

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde transferde hareketlilik sürüyor. Yönetim özellikle orta saha için bir süredir Bologna'dan Nicolas Dominguez'in peşinde. Transferin detayları ise belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin teklifi ve detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2023- 12:32