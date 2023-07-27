Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Icardi için geri sayım devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Arjantinli futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi... GS SPOR HABERLERİ
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da pek çok yıldızı takıma kazandırmak istiyor.
Kaan Ayhan'ın bonservisini alan, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu transferlerini de resmiyete kavuşturan Cimbom, geçtiğimiz günlerde dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.