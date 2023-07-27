Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Litvanya'da 2-2 berabere kalan G.Saray'da sonuç hayal kırıklığı yaratırken, savunmadaki sorun dikkat çekti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da Nelsson bilmecesi!
Son dakika Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Nelsson'un kötü performansı ise dikkat çekti. Bir süredir ayrılık iddiaları çıkan Danimarkalı savunma oyuncusunun bu performansı acaba ayrılmak mı istiyor sorularını düşündürdü. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Teknik direktör Okan Buruk da bu noktaya vurgu yaparak ilk golü yediren Victor Nelsson'u, "Hayatının en kötü maçını oynadı" diyerek eleştirmişti.
Sturm Graz'a 2-0 kaybedilen hazırlık maçında da tel tel dökülen Danimarkalı stoperdeki düşüşün nedeni, gerçekleşmeyen transferi...