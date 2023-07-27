Flaş transfer iddiası! Zaniolo'ya Ada kancası
Crystal Palace'tan Zaha açıklaması! "İkna edemediğimiz için üzgünüz"
Canlı Döviz ve Altın Kuru
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Flaş transfer iddiası! Zaniolo'ya Ada kancası Flaş transfer iddiası! Zaniolo'ya Ada kancası 20:30
Güneş'ten transfer sözleri! Güneş'ten transfer sözleri! 19:14
Crystal Palace'tan Zaha açıklaması! "İkna edemediğimiz için üzgünüz" Crystal Palace'tan Zaha açıklaması! "İkna edemediğimiz için üzgünüz" 19:00
Beşiktaş - Tirana | İlk 11'ler belli oldu Beşiktaş - Tirana | İlk 11'ler belli oldu 18:07
Beşiktaş - Tirana | CANLI Beşiktaş - Tirana | CANLI 18:03
Timur'dan F.Bahçe'ye Zaha ve Szymanski yanıtı! Timur'dan F.Bahçe'ye Zaha ve Szymanski yanıtı! 17:01
Daha Eski
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 16:11
Dostluk yemeğinde bir araya gelindi! Dostluk yemeğinde bir araya gelindi! 15:58
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 15:13
Kanarya ManU'nun yıldızını istiyor! Kanarya ManU'nun yıldızını istiyor! 14:37
Buruk kararını verdi! O isim takımda kalacak Buruk kararını verdi! O isim takımda kalacak 14:00
Josef'ten Coutinho açıklaması! Beşiktaş... Josef'ten Coutinho açıklaması! Beşiktaş... 13:33
SON DAKİKA