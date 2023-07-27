Flaş transfer iddiası! Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayarak adından söz ettirdi. Takviyelerini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılara, bir yandan da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo'ya ise Premier Lig'den flaş bir talip çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2023- 20:30 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023- 20:31