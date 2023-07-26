Galatasaray, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli isimleri kadrosuna kattı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta sahaya sürpriz aday!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda Bakambu ve Zaha'nın ardından hedef orta saha bölgesi durumunda. Başkanvekili Erden Timur yıldız ismin şartlarını sordu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sezonun sona ermesinden sonra Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom ardından yıldız transferleri tek ek İstanbul'a indirdi.