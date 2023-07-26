Başarısını istikrarlı bir şekilde devam ettirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer arayışını devam ettiriyor.
İşte Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk transfer listesi! Tam 4 yıldız
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Geçtiğimiz sezonun şampiyon takımı Galatasaray, transfer bombalarını art arda patlatıyor. Sarı-kırmızılı ekipten çok büyük hamleler geliyor. Wilfried Zaha'dan sonra flaş transferler yaşanacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Transferde durmak bilmeyen sarı-kırmızılı ekip 2022/23 sezonunu şampiyon tamamladı.
Geçtiğimiz sezona flaş transferlerle giren Galatasaray, bu sezonda durmak bilmiyor.