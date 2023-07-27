Galatasaray bir transfer bombası daha patlatmak üzere...
Galatasaray Manchester United'ın yıldızı için devrede! Erden Timur bizzat görüşecek
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'ın tecrübeli oyuncusu için devrede. Transfer sihirbazı Erden Timur görüşmeleri bizzat yürütecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Dün akşam saatlerinde Fred haberi gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, dün gerçekleşmesi planlanan İtalya seferini iptal etti.