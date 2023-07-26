Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ön eleme ilk karşılaşmasında Zalgiris ile karşı karşıya geldi.
Son dakika transfer haberi: Cimbom'a Kerem Demirbay şoku!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketlilik sürmeye devam ediyor. Son olarak Zaha'yı kadrosunu katan yönetim 10 numara için Kerem Demirbay için ısrarını sürdürüyor. Bu noktada Galatasaray'a sürpriz bir rakip çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ön eleme ilk karşılaşmasında Zalgiris ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar Litvanya'da son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
Cimbom, 2 Ağustos Salı günü İstanbul'da rövanş mücadelesine çıkacak.