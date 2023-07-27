Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda skor yükünü üstlenen isim olmuştu.
GALATASARAY HABERLERİ: Wanda Nara Mauro Icardi'de ateşi yaktı! "Sonraki durağımız..."
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve şampiyonluk yolunda önemli puan katkıları sağlayan Mauro Icardi için Galatasaray, Fransız ekibiyle anlaşma sağladı. Eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle gelişi ertelenen Arjantinli yıldız konusunda müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan Wanda Nara, sonraki duraklarının neresi olacağına dair net cevap yazdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom Arjantinli yıldızın bonservisini almak isterken, PSG ile 4 yıl taksitler halinde 10 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.
Ayrıca yıldız oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzalanacak. 30 yaşındaki ismin G.Saray'dan yıllık 10 milyon Euro kazanması beklenirken, maaşının büyük kısmında ise sponsor desteği olacak.