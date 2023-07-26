Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ön eleme ilk karşılaşmasında Zalgiris ile karşı karşıya geldi.
Erden Timur büyük oynuyor! Galatasaray'dan asrın transferi
Önümüzdeki sezon Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen ve şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Son olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayarak psikolojik üstünlüğü alan Cimbom'da Erden Timur, asrın transferi için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar Litvanya'da son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
Turu İstanbul'a bırakan Cimbom, 2 Ağustos Salı günü Rams Park'ta rövanş mücadelesine çıkacak.