Galatasaray NEF transfer çalışmalarında devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Jarell Martin'i transfer etti!

Galatasaray NEF yeni sezon transfer arayışını son olarak EuroLeague takımlarından Maccabi Tel-Aviv forması giyen 208 cm boyundaki Jarell Martin'i transfer etti!

GALATASARAY YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞUNLARA DEĞİNDİ:

Galatasaray Nef yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını Amerikalı uzun forvet Jarell Martin'i kadrosuna katarak sürdürdü. Son olarak EuroLeague takımlarından Maccabi Tel-Aviv forması giyen 208 cm boyundaki yeni transferimiz Jarell Martin'e Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.

Jarell Martin kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde 24 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya geldi. Basketbol kariyerine Louisiana State University ile NCAA liginde başladı. 2015 yılında Memphis Grizzlies tarafından NBA draftları birinci turunda 25'inci sıradan seçildi.

2015/16 sezonunda Memphis Grizzlies ile 25 maçta forma giydi ve 5.6 sayı, 3.2 ribaunt ortalamaları ile sahada yer aldı. Bir sonraki sezon 2016/17'de yine Memphis Grizzlies forması giyen Jarell bu sezonda 45 maçta forma giydi. Aynı sezon ayrıca D-League ekiplerinden Iowa Energy forması ile 22 maçta görev aldı.

Memphis Grizzlies ile üçüncü sezonu olan 2017/18 sezonunda görev aldığı maç sayısı 72'ye yükselen yeni transferimiz bu maçlarda 7.8 sayı, 4.4 ribaunt 1.0 asist istatistikleri ile takımına katkı verdi.

2018/19 sezonunda bir başka NBA takımı Orlando Magic'e transfer oldu 45 karşılaşmada forma giydi. 2019/20 sezonunda Cleveland Cavaliers ile hazırlık sezonu geçirdikten sonra kısa bir süre rotasını Çin'e çevirdi ve 4 ay boyunca Shenzhen Leopards forması giyerek Şubat ayında Rio Grande Valley Vipers forması ile NBA G League'e geri döndü. 2020/21 ve 202/22 sezonlarını Avusturalya Ligi'nde geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon başında İsrail Ligi ve Euroleague'in güçlü ekiplerinden Maccabi Playtika Tel-Aviv forması ile mücadele etti.

28 kez İsrail Ligi, 38 kez de EuroLeague'de Maccabi forması ile sahada yer alan Jarell Martin EuroLeague'de oynadığı maçlarda 7.2 sayı, 3.5 ribaunt, %52 saha içi isabet ile etkili bir sezon geçirdi.

Yeni transferimize bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, parçalı formamız ile üstün başarılar diliyoruz.