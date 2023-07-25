Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cheburin, "Hem oyun olarak, hem skor olarak enteresan bir maçtı. Her iki takım da kendi planlarını gerçekleştirdi. Çok ilginç bir maçtı. İki takımın da üstünlük için çok iyi fırsatları vardı. Çok iyi işler yaptık ancak fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray iyi bir takım. Rövanş maçı daha zor olacak. Galatasaray çok iyi bir takım. Kazanma fırsatımız vardı. Ancak maç 2-2 bitti. Her şey yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.