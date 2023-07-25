Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da, o isme flaş bir talip çıktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan yıldız isme resmi teklif!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, son olarak Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar nokta atışı hamlelerle ilerlerken, yıldız isme Fransız ekibi sürpriz bir teklif yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 25.07.2023- 06:40
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de küme düşen Nantes, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün için resmi teklifte bulundu.
Fransız ekibi, 23 yaşındaki yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı takıma 5,5 milyon Euro + 1 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 6,5 milyon Euro'luk teklifte bulundu.