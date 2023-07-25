Son olarak Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta saha transferine odaklandı.
Galatasaray'dan transferde orta saha bombası! İşte listedeki 4 yıldız
Eksik mevkileri tek tek güçlendiren ve son olarak Wilfried Zaha'yı resmen açıklayan Galatasaray, orta saha transferine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılılar bu bölgeye dünya yıldızı transfer etmek isterken, listedeki 4 futbolcu ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray kurmayları bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar, dünyaca ünlü 4 yıldızla transfer görüşmelerini sürdürüyor.