Galatasaray'dan transferde orta saha bombası! İşte listedeki 4 yıldız

Eksik mevkileri tek tek güçlendiren ve son olarak Wilfried Zaha'yı resmen açıklayan Galatasaray, orta saha transferine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılılar bu bölgeye dünya yıldızı transfer etmek isterken, listedeki 4 futbolcu ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2023- 06:40