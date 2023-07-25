Son şampiyon Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom çift koldan bastırıyor! 8 ve 10 numarada yoğun mesai
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Zalgiris'le karşılaşacak Galatasaray, transferde yoğun mesai harcıyor. Başkan vekili Erden Timur, 8 ve 10 numara kadroya katmak için düğmeye bastı. İşte listedeki 2 yıldız ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar deplasmanda avantajlı bir skor alıp rövanş öncesi rahat etmek istiyor.
Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren G.Saray, orta saha bölgesi için temaslarını sıklaştırdı.