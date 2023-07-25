GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom çift koldan bastırıyor! 8 ve 10 numarada yoğun mesai

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Zalgiris'le karşılaşacak Galatasaray, transferde yoğun mesai harcıyor. Başkan vekili Erden Timur, 8 ve 10 numara kadroya katmak için düğmeye bastı. İşte listedeki 2 yıldız ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2023- 06:40