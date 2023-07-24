Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koştuğu Wilfried Zaha'yı resmen renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılılar Fildişi Sahilli oyuncunun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.