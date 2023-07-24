GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Erden Timur'dan yıldız isme kanca

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Erden Timur'dan yıldız isme kanca

Transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, nokta atışı takviyeler yaparak ilerliyor. Sarı-kırmızılı takım son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden Wilfried Zaha'yı alarak büyük bir çalım atmıştı. Cimbom, bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2023- 21:07