UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ön eleme karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Erden Timur'dan yıldız isme kanca
Transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, nokta atışı takviyeler yaparak ilerliyor. Sarı-kırmızılı takım son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden Wilfried Zaha'yı alarak büyük bir çalım atmıştı. Cimbom, bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar Litvanya'dan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Diğer yandan Avrupa kupalarında ses getirecek kadro çalışmalarını sürdüren Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.