Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde frene basmak zorunda kaldı...
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon güzel futbolunu şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray, gelecek sezon için de şampiyonluk hedefliyor. İddialı kadro kurmak isteyen Cimbom transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Angelino ve Halil Dervişoğlu transferlerini gerçekleştirip son olarak Bakambu ile anlaşan sarı-kırmızılılar transfer piyasasında son oluşan durum nedeniyle geri adım attı.
Bir taraftan Suudi Arabistan kulüplerinin oyunculara yüksek rakamlar teklif etmesi, diğer taraftan ise Avrupa'daki hareketliliğin henüz başlamaması Galatasaray'ın transfer stratejisini etkiledi.