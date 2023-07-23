Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray bir bomba daha patlatıyor! 10 numaraya Samuray
UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip hücum hattını kuvvetlendirmek için harekete geçti. Cimbom, Japon yıldız için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar orta sahaya kaliteli bir oyuncu transfer etmek istiyor.
Cimbom daha önce de gündeme gelen Japon yıldız Diachi Kamada için yeniden girişimlere başladı.